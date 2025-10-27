Поль Бийя переизбран президентом Камеруна на восьмой срок

Фото: ТАСС/AP/Cameroon Election

Поль Бийя, который считается старейшим главой государства в мире, выиграл президентские выборы в Камеруне в восьмой раз. Об этом сообщил Конституционный совет республики.

Выборы прошли 12 октября. В результате Бийя набрал 53,66% голосов, а ведущий кандидат оппозиционных сил Камеруна Исса Черома – 35,19%. При этом к участию в выборах был не допущен Морис Камто, которого считали самым опасным конкурентом действующего главы Камеруна.

Оппозиция обвинила Бийю в нарушении на выборах и манипуляции результатами. На выходных, 24–25 октября, перед окончательным объявлением результатов голосования, в нескольких городах государства вспыхнули акции протеста. Особенно активными они оказались в крупнейшем городе Дуалы. Некоторые протестующие строили баррикады, жгли автомобильные шины и устраивали столкновения с полицией.

По данным Reuters, в результате акций погибли по меньшей мере 4 участника. Еще около 100 протестующих, оппозиционных политиков и активистов оказались арестованы.

Бийя является президентом страны с 1982 года. В 2008 году он отменил ограничение сроков, на протяжении которых один и тот же человек может занимать пост главы государства. Таким образом, если ему ничего не помешает, он сможет править до 99 лет.

