Посол Палестины в РФ заявил, что проект по эвакуации россиян из Газы в разработке

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Посольство Палестины в РФ разрабатывает проект, с помощью которого станет возможным эвакуировать россиян из сектора Газа. Об этом сообщил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью RTVI.

По его словам, создается алгоритм по эвакуации российских граждан, когда Израиль предоставит гуманитарный коридор. Также разработан проект сотрудничества с посольством России в Рамалле, чтобы в ближайшее время вывезти россиян из сектора Газа, добавил он.

Посол отметил, что, когда откроется КПП "Рафах", эвакуируют не только россиян, но и граждан других стран. По его мнению, постепенно будут вывозить людей через город Эль-Ариш, провинцию Северный Синай и Каир.

Дипломат подчеркнул, что есть связи с российской стороной для решения данного вопроса и эвакуации всех мирных жителей в целости и сохранности.

Ранее посол РФ сообщил, что три россиянина могут находиться в заложниках у ХАМАС.

Россия призвала ХАМАС к освобождению всех заложников. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва общается со всеми сторонами конфликта.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ