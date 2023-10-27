Премьер Венгрии заявил о необходимости "плана Б" по Украине для Евросоюза

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Евросоюз нуждается в разработке "плана Б" по Украине, поскольку его нынешняя политика провалилась. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он рассказал, что по плану ЕС Киев должен был "вести оборонительную войну", а страны Европы предоставить ему финансовую поддержку.

"Несколько месяцев назад было объявлено о начале украинского контрнаступления, и если бы эта цель была реалистичной, если бы они победили на линии фронта, то тогда можно было бы просить деньги, но эта стратегия провалилась", – сказал он в эфире радиостанции Kossuth.

До этого стало известно, что Орбан выступил против пакета ЕС в 50 миллиардов евро для Украины. Свое решение он аргументировал тем, что поддержка ЕС для Украины не оказывает должного эффекта.



Премьер-министр Венгрии назвал абсурдным предложение ЕК выделить Киеву 50 млрд евро