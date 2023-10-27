Спикер палаты представителей США заявил о необходимости разделить помощь Украине и Израилю

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Запрос администрации США о 105 миллиардах долларов на помощь Израилю и Украине необходимо разделить. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в интервью Fox News.

Он добавил, что при этом граждане США должны получить отчет о потраченных на Киев средствах, подчеркнул Джонсон.

Одновременно с этим спикер конгресса заявил, что необходимо разбираться в ситуации вокруг Украины. По его утверждению, России нельзя позволить преуспеть в данном конфликте.

Ранее СМИ сообщали о том, что группа американских сенаторов-республиканцев предложила проект, который предполагает "передачу миллиардов" Израилю. По информации журналистов, инициатива позволит выделять помощь израильской стороне, но не спонсировать Киев.

До этого Майк Джонсон заявил, что его первая законодательная инициатива в новом качестве будет направлена на поддержку Израиля.

Сенат США может заблокировать запрос на 100 млрд долларов Украине и Израилю – СМИ