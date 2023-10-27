В ЕС не считают возможным участие ХАМАС в конференции по Ближнему Востоку

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Евросоюз не считает возможным участие палестинского движения ХАМАС в предстоящей международной конференции по ближневосточному конфликту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

Он заявил, что ХАМАС является террористической организацией, а не страной, с которой хочет взаимодействовать Европейский союз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву. Позже в МИД РФ сообщили, что Россия на встрече с ХАМАС в Москве обсудила освобождение иностранных заложников и эвакуацию россиян и иностранцев из сектора Газа.

В МИД Израиля сочли приглашение представителей ХАМАС в Москву "недостойным шагом" и потребовали от РФ их немедленно выслать.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ