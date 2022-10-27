В Белом доме заявили, что любая атака на инфраструктуру США повлечет ответ

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отреагировал на заявление МИД РФ о возможности нанесения ударов по американским спутникам, отметив, что любая атака на инфраструктуру США не останется без ответа.

"Любая атака на инфраструктуру США повлечет за собой соответствующий ответ в соответствующем ключе. Мы собираемся продолжать использовать наши средства и привлечем Россию к ответственности, если случится любая подобная атака", – приводит его слова ТАСС.

Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что если коммерческие американские спутники будут задействованы в конфликте на Украине, то они могут стать законными целями для удара.

Он подчеркнул, что задействование США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах является чрезвычайно опасной тенденцией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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