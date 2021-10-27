Зампред ЦИК РФ Булаев заразился COVID-19

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Зампред Центризбиркома Николай Булаев заразился коронавирусом. Он в настоящее время находится на карантине, рассказала глава комиссии Элла Памфилова ТАСС.

По ее словам, Булаев продолжает работать в дистанционном формате.

"Он не может без работы. Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется. Человек настолько в работе, что он даже лежа не мог остановить свою озабоченность", – заявила Памфилова на заседании ЦИК, обращаясь к Булаеву по видеосвязи.

Ранее коронавирусом заразился ведущий программы "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев.