Лидер СДПГ Шольц рассказал об отношениях РФ и Украины

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Будущее Европы зависит от развития хорошего сотрудничества с соседними странами, заявил лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

"Будущее Европы будет зависеть и от того, чтобы удалось создать хорошее сотрудничество между ЕС и его соседями. Это будет зависеть от того, насколько хорошо все воспримут прогресс дальнейшей интеграции в ЕС", – приводит РИА Новости слова Шольца.

Лидер СДПГ также отметил важным пунктом хорошего экономического сотрудничества с соседями признание неприкосновенности границ.

Выборы в Германии прошли 26 сентября. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, поэтому займет 206 мест в бундестаге. Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" – из 118, "Свободной демократической партии" – из 92, "Альтернативы для Германии" – из 83. Левые будут представлены 39 депутатами.