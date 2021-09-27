Социал-демократическая партия ФРГ лидирует на выборах по данным ЦИК из более 80% округов

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Фото: EPA/TASS/RONALD WITTEK
Социал-демократическая партия Германии лидирует на парламентских выборах по данным ЦИК из более 80% округов. Об этом передает РИА Новости.
Известно, что СДПГ получает 25,7% голосов избирателей.
В свою очередь, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) имеет 24,7%. Третье место занимают "Зеленые" с 14%.
Четвертое место получает "Свободная демократическая партия" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,7%. При этом "Левые" получают 4,6%.
Уточняется, что указанные данные являются предварительными и не показывают реального распределения мандатов в бундестаге.
По итогам выборов в бундестаг сформируется новое правительство Германии и будет выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель не претендует на новый срок.
Ранее в честь уходящей из политики Меркель в ФРГ выпустили золотые монеты с ее портретом. Немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов предлагают приобрести сувениры на память о завершении 16-летней эпохи канцлера Германии.
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