Социал-демократическая партия ФРГ лидирует на выборах по данным ЦИК из более 80% округов

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Социал-демократическая партия Германии лидирует на парламентских выборах по данным ЦИК из более 80% округов. Об этом передает РИА Новости.

Известно, что СДПГ получает 25,7% голосов избирателей.

В свою очередь, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) имеет 24,7%. Третье место занимают "Зеленые" с 14%.

Четвертое место получает "Свободная демократическая партия" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,7%. При этом "Левые" получают 4,6%.

Уточняется, что указанные данные являются предварительными и не показывают реального распределения мандатов в бундестаге.

По итогам выборов в бундестаг сформируется новое правительство Германии и будет выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель не претендует на новый срок.

Ранее в честь уходящей из политики Меркель в ФРГ выпустили золотые монеты с ее портретом. Немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов предлагают приобрести сувениры на память о завершении 16-летней эпохи канцлера Германии.