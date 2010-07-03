Deutsche Welle отвергла обвинения комиссии Госдумы

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Немецкая телекомпания Deutsche Welle (DW) отвергла обвинения российских властей во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя издания.

"Мы ожидаем, что российские власти обеспечат, чтобы все корреспонденты DW в России могли сообщать свободно и без ограничений. Свободный обмен информацией имеет первостепенное значение, и это включает в себя способность сотрудников DW работать беспрепятственно", – заявил председатель Совета по вещанию Карл Юстен.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России нашла нарушение нескольких российских законов со стороны DW при освещении несогласованных акций в Москве, в том числе оправдание экстремизма. Парламентарии попросят МИД отозвать аккредитацию на вещание канала в РФ, а Минюст – признать организацию иностранным агентом.

В МИД РФ ответили, что сотрудники ведомства рассмотрят запрос, если такая просьба поступит от думской комиссии.

Представитель МИД Германии Райнер Бройль сообщил, что власти поддержат DW, если это потребуется. Политик не стал давать прогноз, как ситуация будет развиваться дальше.

DW – немецкая государственная радиостанция и телеканал. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление находится в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV – в Берлине. Транслирует радио и телепередачи, а также интернет-вещание на тридцати языках, включая русский.

