В СФ раскритиковали попытки Украины отказаться от "русского мира"

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Слова украинского вице-премьера по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебы об отказе Украины от "русского мира" прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Украина останется частью "русского мира", даже если ее власти будут утверждать обратное. "Потому что общие корни, традиции, культурные и семейные ценности", – пояснил Цеков в беседе с RT.

По его словам, "были надежды, что с избранием нового президента вернется разум в головы руководителей Украины". Однако, констатировал сенатор, пока страна-сосед идет прежней дорогой, а ее руководство "ввергает" население во все большие проблемы. "Основная причина этих проблем заключается в том, что они пытаются оторваться от русского мира", – считает представитель Совфеда.

Ранее вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба, комментируя возможное членство Украины в Евросоюзе, призвал "выйти из политической сферы интересов" России и перестать быть частью "русского мира".

Накануне в Кремле отреагировали на публикацию стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту беседу внутренним делом США и Украины.