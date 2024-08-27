Türkiye: экс-телохранителя президента Азербайджана нашли мертвым в отеле Турции

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Бывший 50-летний телохранитель президента Азербайджана Ильхама Алиева Махир Мамедов найден мертвым в отеле в турецком курортном районе Кушадасы города Айдын на западе страны. Об этом сообщает газета Türkiye.

Инцидент произошел в полдень в пятизвездочном отеле. Мамедов прибыл в Кушадасы на отдых три дня назад со своей женой Кемалей Мамедовой и сыном, пишет издание. После завтрака 27 августа мужчина и его семья отправились отдохнуть в комнату. Затем его супруга и сын ушли на прогулку, а по возвращении нашли Мамедова неподвижно лежащим на полу, утверждают журналисты.

По данным СМИ, в отель прибыли бригады скорой помощи и полиции. При контроле, проведенном медицинской бригадой, было установлено, что Мамедов скончался. Точная причина смерти будет известна после вскрытия, указала газета.

Ранее пресса сообщала о найденных останках женщины, которая пропала 10 лет назад, в префектуре Киото в Японии. Ее сын решил убраться в доме по случаю переезда и вызвал клининг, сотрудники которого и нашли человеческие останки под старыми одеялами и постельным бельем. Причина смерти женщины и дальнейшая судьба дела не разглашается.