Журналист Карлсон назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры

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Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является отличительной чертой диктатуры. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон во время беседы с Робертом Кеннеди – младшим, вышедшим из президентской гонки США.

По словам журналиста, администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена поощряет Францию в их решении арестовать Дурова. Кеннеди-младший согласился с этим, добавив, что в нынешней Европе нет свободы слова.

Дурова задержали во французском аэропорту 24 августа. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Так, среди пунктов дела – соучастие в педофилии, распространении наркотиков, мошенничестве и прочих правонарушениях.

Французский президент Эммануэль Макрон при этом подчеркнул, что решение об аресте Дурова не является политическим.

Российский МИД, в свою очередь, также направил французской стороне ноту с требованием о доступе к задержанному основателю Telegram.