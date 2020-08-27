ТИК Марьино зарегистрировал 11 кандидатов в муниципальные депутаты района

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) столичного района Марьино зарегистрировала 11 кандидатов в муниципальные депутаты, сообщает Агентство "Москва".
Председатель ТИК района Марьино Елена Забанова рассказала, что всего был выдвинут 21 кандидат, среди них один – от ЛДПР, по два – от КПРФ, "Коммунистов России" и "Яблока". Еще 14 кандидатов выдвинулись в порядке самовыдвижения.
Один кандидат снял свою кандидатуру до момента предоставления документов на регистрацию, еще один не предоставил необходимые для регистрации документы, два кандидата сняли свои кандидатуры уже после регистрации, шести кандидатам отказали в регистрации из-за недостаточного количества подписей избирателей.
Муниципальные выборы пройдут в Москве в районах Марьино и Бабушкинском 13 сентября. Известно, что 30 избирательных участков в двух районах будут открыты 13 сентября с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.
При этом проголосовать за народного избранника горожане смогут удаленно (11 и 12 сентября). Для этого понадобится полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы. Регистрировать избирателей прекратят 7 сентября в 20:00.
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