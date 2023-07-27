Россия запросила проведение заседания СБ ООН по Украине, оно пройдет 31 июля

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Россия запросила Совет Безопасности (СБ) ООН провести заседание, посвященное проблеме использования украинской стороной террористических методов, оно пройдет 31 июля. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины", – написал он.

Полянский добавил, что британское председательство ООН назначило мероприятие на 10:00 (17:00 по московскому времени).

Ранее Полянский сообщал, что Великобритания заблокировала участие приглашенного РФ докладчиком епископа Гедеона на заседании СБ ООН, которое посвящено ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В знак протеста российская сторона приняла решение не выступать на следующем заседании организации. Он также попросил внести изменение в список выступающих.

До этого дипломат во время заседания Совбеза ООН заявлял, что РФ проведет расследование антироссийской провокации в Буче. В частности, российская сторона собирается расследовать, сыграли ли британские службы роль в организации данной провокации.



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