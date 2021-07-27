США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря

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Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Соединенные Штаты прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря текущего года. Было опубликовано соответствующее совместное заявление стран, пишет РИА Новости.
Известно, что документ был подготовлен по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна. Делегации стран пришли к соглашению, что отношения в вопросах безопасности будут выстраиваться через тренировки, консультации, помощь и обмен разведывательной информацией.
"Никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", – добавляется в заявлении.
При этом американская сторона продолжит поддерживать иракские силы безопасности. В частности, речь идет об ополчении пешмерга, с которым планируется провести работу о потенциале для борьбы с угрозами.
В документе не упоминается вывод американских войск с территории Ирака. В данный момент там находятся порядка 2,5 тысячи военнослужащих США.
Ранее лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов. В частности, он упомянул ужасные войны во Вьетнаме и Ираке.
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