Россия не стремится к возрождению формата G8 – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится к возрождению формата G8, сообщает ТАСС.

"Россия полностью удовлетворена эффективностью формата "Большой двадцатки". С точки зрения центров экономического развития в мире она лучше отвечает современным экономическим реалиям", – отметил Песков.

Также он добавил, что президент России Владимир Путин ни разу не инициировал присоединение к работе "семерки". По словам представителя Кремля, любое объединение, которое не включает в себя главные цели экономического развития, неэффективно.

"Как можно обсуждать какие-то мировые судьбы в области экономики или социального развития без участия целого ряда других стран? Наверное, обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство", – высказался Песков.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления "Группы восьми" (G8) с участием РФ. Он напомнил, что причинами исключения России из G8 "стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины".