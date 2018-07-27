Франция выразила готовность сотрудничать с Россией по Сирии

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Франция стремится к сотрудничеству с Россией, чтобы сблизить позиции двух стран по Сирии и способствовать политическому урегулированию в регионе. Об этом сообщил представитель французского МИД.

"Мы хотим работать с Россией, чтобы сблизить точки зрения стран, оказывающих влияние в Сирии", − цитирует его слова РИА Новости. По мнению представителя МИД Франции, это поможет "создать условия для всеобъемлющего и прочного политического решения".

Как напомнили во французском внешнеполитическом ведомстве, результатом эффективного сотрудничества с российской стороной стала быстрая и безопасная доставка гумпомощи в Сирию из Франции.

Ранее обе страны объявили о совместном проекте по доставке жителям Восточной Гуты гуманитарной помощи, включая медицинские изделия первой необходимости и наиболее важные препараты для лечения легких травм.