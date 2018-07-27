Кандидат в мэры Москвы Кумин обсудил с москвичами проблему проживания в общежитиях

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин провел встречу с горожанами. Одной из тем обсуждения стал вопрос проживания в общежитиях и ветхих домах, сообщает Агентство "Москва".

"Вопиющий случай, что те, кто получили место в общежитии, приехав в столицу, те, кто по независящим от них причинам, оказались в результате многолетних манипуляций власти вне правового поля", – заявил Кумин.

По его мнению, общежития, находящиеся в собственности РФ, следует перевести на баланс города. Также в ходе мероприятия жители рассказывали кандидату о проблемах с приватизацией жилья и переселением из ветхого жилья или общежитий.

"Мы знаем конкретные адреса и фамилии, мы были в этих местах, мы видели это «убогое» жилье в Москве XXI века: таких общежитий сейчас – 250, в них проживают 36 тысяч человек. Конечно, это не достойно современного мегаполиса", – рассказала доверенное лицо Кумина, лидер движения "Надежда России" Нина Останина.

Кумин призвал городские власти взять на себя ответственность и решить проблему с переселением из ветхого жилья и общежитий.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года. В выборах примут участие четыре кандидата: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР и Вадим Кумин от КПРФ.