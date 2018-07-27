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Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран БРИКС в Йоханнесбурге. На саммите обсуждались вопросы развития организации и приоритеты партнерства.

Мероприятие посетили президент Бразилии Мишел Темер, лидер ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РИА Новости.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, заявил, что главы государств обсуждали, как усовершенствовать деятельность объединения, укрепить сотрудничество в политической и торговой сферах, а также взаимодействие по региональным проблемам. Затронули в разговоре и ситуацию в Сирии, Ближнем Востоке в целом, и на Корейском полуострове.

Ранее Владимир Путин на саммите сообщил, что Россия будет укреплять сотрудничество со странами Африки в области развития энергетики. С некоторыми государствами уже начали реализовываться крупные проекты.