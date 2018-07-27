В австралийском правительстве рассказали о подготовке удара США по Ирану

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В австралийском правительстве рассказали о подготовке американского удара по Ирану. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, удар американские военные готовятся нанести в августе. Власти Австралии уже заявили, что готовы помочь Соединенным Штатам определить возможные цели.

Отмечается, что на севере Австралии находится совершенно секретный ключевой оборонный объект в так называемом альянсе "Пяти глаз". В объединение входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. По данным канала, этот объект играет важную роль в управлении американскими шпионскими спутниками. Именно его могут задействовать при подготовке удара по Ирану.

Также сообщается, что в подготовке удара могут принять участие аналитики из малоизвестного австралийского агентства геопространственной разведки.