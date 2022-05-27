Канцлер Австрии проведет телефонные переговоры с Путиным

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о планах провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

"После разговоров с президентом Украины, премьером Украины, генсеком ООН и президентом Турции я проведу телефонную беседу с президентом РФ Путиным сегодня во второй половине дня. Это вклад Австрии в рамках ее активной политики нейтралитета", – говорится в заявлении Нехаммера.

Он добавил, что только диалог может привести к миру на Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры могут продолжиться исключительно после вывода российских войск с территории Украины. При этом возможна лишь встреча на уровне глав государств.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко счел неконструктивными такие заявления украинского президента. Он напомнил, что в рамках проходивших ранее переговоров обсуждался вопрос гарантий безопасности для Киева, однако украинская сторона прекратила диалог.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

