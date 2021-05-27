Лавров прокомментировал слова Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Украина не станет использовать ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии для увиливания от выполнения минских договоренностей, сообщает ТАСС.

Он вспомнил о заявлении постпреда Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука о том, что после инцидента с самолетом невозможно продолжать работу переговорного механизма в Минске.

"Я бы все-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия как соавторы Минских договоренностей не позволят это сделать", – сказал Лавров.

Министр также добавил, что принимать решения об изменениях в формате работы контактной группы Кравчук не может.

Лавров также напомнил о посадке самолета "Белавиа" в Киеве в 2016 году, с борта которого был снят журналист и активист Армен Мартиросян. Он отметил, что подобных переживаний из-за этой ситуации не было ни у Кравчука, ни со стороны западных стран.

Ранее Кравчук заявил, что Минск не может быть площадкой переговоров по Донбассу из-за сложившейся ситуации после инцидента с самолетом Ryanair.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет.

На борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки. Позже стало известно об аресте россиянки Софии Сапеги, которая, по ее собственным словам, является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.