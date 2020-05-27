Иск экс-главы Чувашии к Путину частично отклонен Верховным судом

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Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

"Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с пунктом 2, части 1, статьи 129 Кодекса административного судопроизводства России в связи с неподсудностью", – говорится в сообщении.

В то же время известно, что судом было принято к производству исковое заявление Игнатьева в части, касающейся оспаривания указа главы государства о досрочном прекращении его полномочий.

Ранее стало известно о том, что Михаил Игнатьев направил исковое заявление из-за указа Владимира Путина о его отставке. Сообщалось, что первое заседание по данному иску состоится 30 июня.

29 января Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия".

О нем заговорили после скандала, когда во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей он заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами, поднятыми им высоко над головой. Инцидент получил широкую общественную огласку.