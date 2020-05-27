Иск экс-главы Чувашии к Путину частично отклонен Верховным судом

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
"Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с пунктом 2, части 1, статьи 129 Кодекса административного судопроизводства России в связи с неподсудностью", – говорится в сообщении.
В то же время известно, что судом было принято к производству исковое заявление Игнатьева в части, касающейся оспаривания указа главы государства о досрочном прекращении его полномочий.
Ранее стало известно о том, что Михаил Игнатьев направил исковое заявление из-за указа Владимира Путина о его отставке. Сообщалось, что первое заседание по данному иску состоится 30 июня.
29 января Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия".
О нем заговорили после скандала, когда во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей он заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами, поднятыми им высоко над головой. Инцидент получил широкую общественную огласку.
Главу Чувашии отправили в отставку
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