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12:54

Политика

МВД РФ объявило в розыск главу ВМС Украины по делу о покушении на правоохранителя

Фото: Zuma/ТАСС

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапа, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных розыска МВД.

Его ищут по делу о покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа России.

"Неижпапа Алексей Леонидович родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье УК РФ", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах уточнили, что украинского вице-адмирала заочно обвинили по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По ней ему может грозить вплоть до пожизненного срока.

Ранее стало известно, что МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ СМИ-иноагентом). Ее ищут по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно, в министерстве не уточнили.

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