Парламент Турции осудил заявление Байдена о геноциде армян

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Парламент Турции принял резолюцию с осуждением заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Решительно осуждаем заявление Байдена о событиях 1915 года, содержащее тезисы армянского лобби, и отвергаем эту безосновательную клевету, которая не имеет никакого смысла, кроме фальсификации истории по политическим мотивам", – указано в документе.

В турецком парламенте подчеркнули, что высказывание Байдена не имеет юридической силы, а сам американский лидер не имел ни юридического, ни морального права оценивать исторические вопросы.

В резолюции также отмечено, что президент США должен пересмотреть свое ошибочное заявление, которое потенциально может негативно сказаться на двусторонних отношениях двух государств.

Ранее президент США Джо Байден назвал массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи геноцидом. Американский лидер дополнительно подчеркнул, что подобное ни в коем случае не должно повториться.

На высказывание Байдена отреагировал президент Турции Тайип Эрдоган. Он заявил, что в стране расстроены из-за заявления американской стороны, однако допустил новый виток развития американско-турецких отношений после встречи президентов двух стран.