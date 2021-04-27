Парламент Турции осудил заявление Байдена о геноциде армян

Фото: ТАСС/EPA/STR
Парламент Турции принял резолюцию с осуждением заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи. Об этом сообщает РИА Новости.
"Решительно осуждаем заявление Байдена о событиях 1915 года, содержащее тезисы армянского лобби, и отвергаем эту безосновательную клевету, которая не имеет никакого смысла, кроме фальсификации истории по политическим мотивам", – указано в документе.
В турецком парламенте подчеркнули, что высказывание Байдена не имеет юридической силы, а сам американский лидер не имел ни юридического, ни морального права оценивать исторические вопросы.
В резолюции также отмечено, что президент США должен пересмотреть свое ошибочное заявление, которое потенциально может негативно сказаться на двусторонних отношениях двух государств.
Ранее президент США Джо Байден назвал массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи геноцидом. Американский лидер дополнительно подчеркнул, что подобное ни в коем случае не должно повториться.
На высказывание Байдена отреагировал президент Турции Тайип Эрдоган. Он заявил, что в стране расстроены из-за заявления американской стороны, однако допустил новый виток развития американско-турецких отношений после встречи президентов двух стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: