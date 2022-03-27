МЧС России доставило более 350 тонн гуманитарной помощи жителям Украины и Донбасса

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Автоколонны МЧС России доставили 27 марта более 350 тонн гуманитарной помощи жителям Украины и Донбасса. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"Очередная партия гуманитарного груза общим объемом более 350 тонн доставлена колоннами из 37 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Груз включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в общей сложности Россия передала в Донбасс и на Украину более 8,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Грузы формируются в Ростовской и Белгородской областях, а также в Крыму.

Ранее более 40 автоколонн МЧС РФ доставили на Украину, а также в Донецкую и Луганскую народные республики свыше 8 тысяч тонн гуманитарных грузов. В частности, 25 марта было передано 120 тонн помощи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.