Глава ЛНР анонсировал референдум о вхождении в состав России

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

В Луганской народной республике в ближайшее время может состояться референдум о вхождении в состав Российской Федерации, заявил глава республики Леонид Пасечник.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ", – приводит ТАСС слова главы ЛНР.

Пасечник выразил уверенность, что данный вопрос будет вынесен на референдум.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры республик обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.