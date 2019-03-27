Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну "любыми способами"

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Президент США Дональд Трамп поставил перед NASA задачу отправить астронавтов на Луну к 2024 году. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил вице-президент Майкл Пенс.

Он подчеркнул, что NASA должно выполнить поставленную задачу, используя "любые необходимые средства", уточняет "Газета.ру".

СМИ указывают, что Трамп пытается обозначить новую национальную цель перед выборами президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года. Кроме того, это указывает на желание Вашингтона противостоять России и Китаю.

Российская программа освоения Луны рассчитана до 2040 года. Согласно концепции, в 2021 году к спутнику Земли отправят посадочную станцию "Луна-25″. Она будет искать лед на южном полюсе Луны и протестирует технологии мягкой посадки.

Кроме того, программа подразумевает создание сверхтяжелой ракеты-носителя к 2028 году, а также строительство обсерватории и обитаемой базы на Луне.

