Политолог прокомментировал высылку Молдавией трех российских дипломатов

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Решение Молдавии выслать трех российских дипломатов прокомментировал заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин.

По словам эксперта, Молдавия имеет очень своеобразную конституцию. "С одной стороны в стране парламентская республика и главным является премьер-министр. С другой стороны – президент, который имеет церемониальные функции, избирается всем народом и в этом плане имеет значительно большую легитимность, чем премьер-министр", – пояснил Жарихин в беседе с RT. Итогом, отметил политолог, стало двоевластие в стране.

"Решение о высылке принимал премьер-министр, назначенный парламентским большинством, которое составляют прозападные политические партии", – подчеркнул Жарихин. Он также отметил, что президент страны Игорь Додон, который "занимает пророссийскую позицию", не может отменить распоряжение премьер-министра. "В этом парадокс, который разрешится на ближайших парламентских выборах", – добавил эксперт.

Ранее Игорь Додон раскритиковал высылку российских дипломатов, охарактеризовав это решение молдавского правительства как "очередную антироссийскую провокацию".

27 марта власти Молдавии объявили персонами нон грата трех российских дипломатов. В знак солидарности с Великобританией о высылке представителей российских дипмиссий ранее сообщили несколько европейских стран, США и Канада.