Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает "Газета.ру".

Песков пояснил, что речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности. Он добавил, что в некоторых государствах этот процесс так и не был завершен.

"Это конкретная ситуация. В большинстве стран эта перерегистрация завершилась. Вместе с тем еще есть некоторые страны, где она не завершена. Это не одна и не две страны, их чуть больше",– рассказал Песков.

Накануне Владимир Путин рассказал о проблеме недостающих от СССР активов. Он напомнил, что Россия выплатила все долги СССР в обмен на активы за рубежом. Однако, по словам президента, часть стран так и не передала их российской стороне.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил в интервью ИА "НСН", что Украина заняла в этом вопросе неприемлемую позицию.

"Украина не выплатила ни копейки по бывшим советским долгам. Но та же Украина с 1991 года отказывалась согласовывать переход части собственности на советскую недвижимость за рубежом на Россию", – отметил Косачев.

В ноябре прошлого года советник российского президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев рассказал, почему именно Владимира Путина выбрали преемником Бориса Ельцина.

По словам советника, Ельцин считал необходимым омоложать руководство страны, чтобы выходцы из периода СССР не "взяли" в обновленную страну черты советского прошлого. Путина считали человеком, способным на продолжение ельцинских реформ в рыночной экономике.

