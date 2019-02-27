Законопроект о новых санкциях США оценили в Совфеде

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Вводя новые санкции против России, США сами оказались в плену. В этом уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает RT.

По словам сенатора, американцы встали на путь санкций и "не могут с него свернуть" из-за своих нереалистичных требований.

"Они уже оказались в плену этих санкций и в плену тех заявлений, которые они делают на предмет требования возвращения Крыма Украине. Понятно, что это требование выполнено никогда не будет – ни при нашей жизни, ни при жизни следующих поколений", – заявил Цеков.

Он добавил, в России уже перестали остро реагировать на новые ограничения, которые вводятся лишь для того, чтобы создать предпосылки для очередных санкций.

Ранее американский Конгресс опубликовал законопроект, подразумевающий принятие дополнительных санкций против России.

Документ запрещает сделки с новым суверенным долгом РФ со сроком погашения более 14 дней. Кроме того, исключаются инвестиции в российские СПГ-проекты, которые реализуются за рубежом, и в разработку сырой нефти. Речь идет о вложениях свыше миллиона долларов или пяти миллионов суммарно на протяжении года.

Ограничения также затронут российские институты, которые "вмешивались" в выборы или демократические процедуры в других странах, и политиков, которые якобы содействуют незаконным и коррупционным действиям от лица Владимира Путина.