Япония выразила протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы

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Япония выразила протест РФ из-за визита на Курилы спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

"С японской стороны был заявлен протест в связи с тем, что, если это правда, то она несовместима с базовой позицией (нашей) страны", – цитирует РИА Новости генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суга. Протест был передан министерству иностранных дел РФ через посольство Японии в Москве.

Сергей Иванов прибыл на южные Курильские острова для участия в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи, обеспечивающей доступ жителей к высокоскоростному интернету.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.

22 января состоялись переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Они длились более трех часов. После них премьер Японии сообщил, что лидеры дали указание усилить меры по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Путин же подчеркнул, что Россия заинтересована в подписании мирного договора с Японией и развитии экономического сотрудничества Москвы и Токио. Главам МИД двух стран поручили провести новые переговоры по мирному договору в феврале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос о мирном договоре с Японией будут решать при условии "соблюдения национальных интересов двух стран". Он не исключил, что переговоры займут много времени.