Депутат Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

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В Госдуме разрабатывается законопроект, согласно которому предлагается ужесточить ответственность за несоблюдение требований СанПиН к эксплуатации жилых и нежилых помещений, а также увеличить штрафы до 500 тысяч рублей за антисанитарию в квартирах. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

Сейчас российское законодательство предусматривает штрафы от 500 до 1 500 рублей для физических лиц, что, по словам депутата, не способствует пресечению противоправных действий и защите интересов граждан, а также снижают рыночную и арендную стоимости помещений.

Отмечается, что в новом законопроекте штрафы могут составить до 25 тысяч рублей для физических лиц, а для юридических – до 500 тысяч.

Колунов уже направил обращение с документом законопроекта на рассмотрение и отзыв главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Между тем арендаторы или родственники собственников жилья смогут самостоятельно оплачивать счета за ЖКУ и отправлять заявки в управляющие компании. В сервисе "Госуслуги Дом" владельцы недвижимости смогут подтвердить выдачу доступа, внеся телефон своего арендатора, к которому привязан аккаунт на "Госуслугах".

В "Гостевом доступе" приложения "Госуслуги Дом" человек сможет передавать показания счетчиков, оплачивать ЖКХ и передавать обращения в управляющую компанию, а также заказывать поверку счетчиков и просматривать отчеты о капитальном ремонте.