Захарова оценила решение Германии выделить 12 млн евро блокадникам

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Решение Германии выделить 12 миллионов евро блокадникам Ленинграда не означает, что вопрос об индивидуальных компенсациях закрыт. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она напомнила, что блокадникам-евреям Берлин выплатил адресные компенсации в размере 2,5 тысячи евро. Это было сделано в рамках договоренностей с Международной еврейской конференцией по материальным претензиям к Германии. Однако, подчеркнула Захарова, национальная принадлежность не должна влиять на выбор адресатов для выплат.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ выделит 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч. Этот шаг поддержали министры иностранных дел РФ и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас в совместном документе, составленном к 75-летию снятия блокады Ленинграда.

27 января на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся военный парад, приуроченный к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Механизированную колонну возглавил танк Т-34, а завершился парад пролетом авиационной группы "Стрижи".