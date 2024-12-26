Захарова опровергла информацию о вылете нового российского посла в США

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Данные о вылете нового российского посла в Вашингтон являются фейком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

"Я еще не разобралась, кому и зачем это нужно, но зачем-то запустили эту дезинформацию", – сказала она.

Глава департамента Северной Америки в МИД Александр Дарчиев сейчас находится на своем рабочем месте в Москве, отметила Захарова и призвала не обращать внимания на подделки и инсинуации.

Ранее СМИ предположили, что Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла в США. Официально МИД не может комментировать процесс по выбору кандидатуры посла из-за законодательных ограничений.

В это же время Россия уже давно, по данным министерства, определилась с дипломатом.

