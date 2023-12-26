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Запад с легкостью расправляется с теми, кто не опирается на свои национальные интересы, сообщила RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, это касается тех, у кого нет исторической правды и не находится сил на противодействие. Захарова добавила, что в Сербии есть государственные деятели и политики, которые готовы сопротивляться и ставят интересы своего народа превыше пустых обещаний Запада.

Также дипломат подчеркнула, что Белград всегда знал, что Москва никогда не бросала его и не отказывалась от исторической с близости. При этом Запад предпринял попытку завести сербов в антиконституционное поле, указала она.

Протесты в Сербии начались вечером 24 декабря. Оппозиционеры пытались взять штурмом здание городской администрации. В ответ на новую попытку полиция применила слезоточивый газ.

В ходе беспорядков двое полицейских получили травмы, всего задержали порядка 35 участников митинга. Также из-за действий протестующих было повреждено историческое здание городской администрации.

В своем обращении к гражданам Вучич сказал, что в стране нет революции. Кроме того, он поблагодарил иностранные службы за заранее предоставленную информацию о попытке протестов.

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