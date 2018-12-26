РФ и Турция проведут в ближайшее время контакты по Сирии

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Россия и Турция проведут в ближайшее время контакты высокого уровня по ситуации в Сирии, сообщили ТАСС в министерстве иностранных дел РФ.

Сейчас прорабатывается встреча с турецкой делегацией. Переговоры могут пройти в Москве.

Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция намерена продолжать тесно сотрудничать с Россией в Сирии.

По его словам, в свете развития новых событий начнутся новые координационные работы с РФ к востоку от реки Евфрат.