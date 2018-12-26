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19:19

Патрушев заявил об использовании США и Украиной ультраправых сил

политика за рубежом

19:19

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

США и Украина используют ультраправые силы в своих политических интересах. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

По словам Патрушева, неудивительно, что США и Украина не поддержали российскую резолюцию против героизации нацизма. Это "вполне укладывается в рамки проводимой данными государствами стратегической линии на использование неонацистских и ультраправых сил в собственных политических интересах", –подчеркнул он.

Как считает Патрушев, опора на ультраправые силы – стратегия, которой придерживались в Вашингтоне еще во время государственного переворота на Украине в 2014 году.

26 декабря 2018 года на Украине истек 30-дневный срок военного положения, объявленного 26 ноября, после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября ФСБ России задержала три корабля ВМС Украины, которые нарушили морскую границу РФ. Украинские военнослужащие останутся под арестом до 25 января.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов не исключил, что в преддверии президентской гонки на Украине, события в стране могут принять неожиданный поворот. По мнению эксперта, Петр Порошенко попытается прибегнуть к очередным провокационным действиям, чтобы удержать власть.

политика за рубежом

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