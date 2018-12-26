Патрушев заявил об использовании США и Украиной ультраправых сил

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
США и Украина используют ультраправые силы в своих политических интересах. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".
По словам Патрушева, неудивительно, что США и Украина не поддержали российскую резолюцию против героизации нацизма. Это "вполне укладывается в рамки проводимой данными государствами стратегической линии на использование неонацистских и ультраправых сил в собственных политических интересах", –подчеркнул он.
Как считает Патрушев, опора на ультраправые силы – стратегия, которой придерживались в Вашингтоне еще во время государственного переворота на Украине в 2014 году.
26 декабря 2018 года на Украине истек 30-дневный срок военного положения, объявленного 26 ноября, после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября ФСБ России задержала три корабля ВМС Украины, которые нарушили морскую границу РФ. Украинские военнослужащие останутся под арестом до 25 января.
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов не исключил, что в преддверии президентской гонки на Украине, события в стране могут принять неожиданный поворот. По мнению эксперта, Петр Порошенко попытается прибегнуть к очередным провокационным действиям, чтобы удержать власть.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.