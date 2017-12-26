Трамп считает, что Америка быстро становится великой

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Дональд Трамп призвал сограждан поскорее вернуться к работе после рождественских каникул. По словам президента США, это необходимо, чтобы вновь сделать страну великой.

При этом президент заметил, что Америка становится великой гораздо быстрее, чем кто-либо мог ожидать, передает "Аргументы недели".

Трамп победил на президентских выборах в ноябре прошлого года. Его предвыборным лозунгом была фраза "Сделаем Америку снова великой". Он пообещал, что страна под его руководством страна вновь станет безопасной, богатой и процветающей.