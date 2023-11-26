Байден заявил, что США добиваются продления гуманитарной паузы в Газе

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

США работают над продлением срока действия гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского президента Джо Байдена.

"Я собираюсь продолжить работу, чтобы сделать все возможное", – подчеркнул он.

По словам главы страны, он планирует призвать израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху к продлению сделки по освобождению заложников.

Кроме того, Байден подтвердил, что палестинское движение ХАМАС отпустило девочку-американку, которая находилась в заложниках. Он уточнил, что ей четыре года.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что израильская сторона завершила первый этап возвращения пленных, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа. Еврейское государство добьется освобождения всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу