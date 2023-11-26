Премьер Баварии заявил, что ФРГ находится в серьезном государственном кризисе

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В настоящее время ФРГ пребывает в тяжелом государственном кризисе в связи с бюджетными проблемами. Таким мнение поделился премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает радиостанция Bayerischer Rundfunk.

В ходе предвыборного мероприятия ХСС в Нюрнберге он рассказал, что действующее правительство Германии изжило себя и его место находится в оппозиции.

"У нас не чрезвычайное положение в вопросе бюджета, у нас чрезвычайная ситуация для правительства", – подчеркнул он.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предрек Германии выход на паперть. Он уточнил, что в стране произошел скачок затрат на электроэнергию и газ, дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг.

До этого правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" призвала к немедленной отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов в стране.

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