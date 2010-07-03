В Минобороны заявили о подготовке "Белыми касками" провокаций в Сирии

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Боевики запрещенной на территории России террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отмечается, по словам жителей населенного пункта Сармада, который находится в 30 километрах от Идлиба, в начале ноября в город приехали неизвестные люди и три грузовика с различными емкостями с химикатами.

В Минобороны подчеркнули, что информация о подготовке провокаций боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам", а также членами организации "Белые каски" подтверждена по нескольким каналам.

По данным министерства, террористы отбирают людей для участия в съемках, которые изображают последствия авиаударов и применения химоружия.

"Фейковые ролики об уничтоженных в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов гражданских объектов и якобы примененном химоружии в провинции Идлиб, планируется разместить в соцсетях и представить, как доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан", – говорится в сообщении.

Ранее организация "Белые каски" подтвердила смерть одного из основателей – Джеймса Ле Мезюрье. По информации турецких СМИ, тело мужчины в саду дома в Стамбуле обнаружили его соседи. По предварительным данным, он упал с большой высоты. В его доме в момент смерти не было посторонних.

В сентябре член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал заявление Госдепа США о том, что Россия ставит "Белые каски" в опасное положение в Сирии, когда обвиняет в дезинформации. Он подчеркнул, что организацию неоднократно ловили на дезинформации, а также на фальсификации случаев с якобы применением химоружия в Сирии. По его словам, это доказали и российские специалисты, и западные журналисты, которых "не хотят слышать на самом Западе".

Перед этим руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что власти Сирии и Россия ведут кампанию дезинформации против сотрудников организации "Белые каски". Науэрт подчеркнула, что "режим Асада и Россия продолжают ложно обвинять "Белые каски" в рамках масштабной кампании дезинформации".

Она утверждает, что "Белые каски" помогли миллионам мирных жителей Сирии, а также указала, что США и союзники продолжают поддерживать организацию.

