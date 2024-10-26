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Украинская армия за все время боев на курском направлении лишилась свыше 26,9 тысячи военных. Об этом сообщает Минобороны России.

Также ВСУ потеряли 177 танков, 97 БМП, 105 бронетранспортеров, 1 013 боевых бронированных машин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства, девять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ и другую технику.

Более того, украинская армия потеряла около 10 человек и одну боевую машину пехоты CV-90 шведского производства после неудачной попытки прорыва в направлении Нового Пути в Курской области. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что украинские военные не могли совершить вылазку в Курскую область без поддержки Запада. По его словам, об участии зарубежных инструкторов свидетельствует то, что Украина, не имея ни одного спутника, обладала разведывательной спутниковой информацией.