Около тысячи граждан РФ и стран СНГ хотят эвакуироваться из сектора Газа

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Около тысячи россиян и граждан стран СНГ сообщили о своем желании эвакуироваться из сектора Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"На палестинских территориях, в первую очередь в секторе Газа, ситуация (с эвакуацией. – Прим. ред.) намного сложнее. На сегодняшний день в наше диппредставительство с просьбой об эвакуации из анклава обратились около тысячи граждан РФ и стран СНГ", – передает ТАСС ее слова.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что отдел репатриации израильского диппредставительства в Москве досрочно возобновил прием заявлений от граждан РФ.



РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ