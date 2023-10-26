Резолюция США в СБ ООН является лицензией Израилю на наземную операцию – Небензя

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал американский проект резолюции в Совбезе ООН лицензией Израилю на проведение наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова дипломата.

Он отметил, что авторы данного документа пошли на тактическую уловку и насытили проект бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти по ходу своей наземной операции.

Совет безопасности ООН попросту не может связать себя подобной резолюцией, заявил Небензя. Он добавил, что российская сторона не видит смысла в поддержке документа, призванного обслуживать геополитические интересы одного из членов СБ ООН, который фактически дает зеленый свет дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, лишь обставляя силовые шаги рядом беззубых гуманитарных условий.

Ранее Россия и Китай наложили вето на американский проект ближневосточной резолюции Совета безопасности ООН. Всего за документ проголосовали 10 стран, против высказались Россия, Китай и ОАЭ, еще два государства воздержались от голосования.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию китайской и российской сторон в Совбезе ООН. Он добавил, что резолюция США была ориентирована исключительно на Израиль.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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