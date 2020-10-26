Лавров заявил, что Россия против военного решения в Нагорном Карабахе

09:30
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Россия призывает внешние стороны принять меры к недопущению раскручивания боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на главу МИД РФ Сергей Лаврова.
Также руководитель российского внешнеполитического ведомства призвал сделать все, чтобы создать условия для переговоров.
"Призываем всех внешних игроков сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса", – отметил Лавров.
Ранее о своем желании урегулировать конфликт в Карабахе заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что разобраться в данной ситуации будет легко. Чуть позже американцы сообщили, что 26 октября между Ереваном и Баку наступит новое гуманитарное перемирие.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорному Карабаху может быть предоставлена культурного автономии. Он привел пример развитых стран Европы, где в рамках муниципалитетов и общин у людей есть свои права.
Кроме того, Алиев сообщил, что Баку готов подписать соглашение о перемирии при условии, если Армения подтвердит приверженность базовым принципам урегулирования карабахского конфликта.
Ранее в Армении нашли доказательства того, что в конфликте в Карабахе принимали участие турецкие военнослужащие. Кроме того, согласно сведениям Еревана, спецназ Турции обучал армию Азербайджана.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: