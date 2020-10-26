Лавров заявил, что Россия против военного решения в Нагорном Карабахе

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Россия призывает внешние стороны принять меры к недопущению раскручивания боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на главу МИД РФ Сергей Лаврова.

Также руководитель российского внешнеполитического ведомства призвал сделать все, чтобы создать условия для переговоров.

"Призываем всех внешних игроков сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса", – отметил Лавров.

Ранее о своем желании урегулировать конфликт в Карабахе заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что разобраться в данной ситуации будет легко. Чуть позже американцы сообщили, что 26 октября между Ереваном и Баку наступит новое гуманитарное перемирие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорному Карабаху может быть предоставлена культурного автономии. Он привел пример развитых стран Европы, где в рамках муниципалитетов и общин у людей есть свои права.

Кроме того, Алиев сообщил, что Баку готов подписать соглашение о перемирии при условии, если Армения подтвердит приверженность базовым принципам урегулирования карабахского конфликта.

Ранее в Армении нашли доказательства того, что в конфликте в Карабахе принимали участие турецкие военнослужащие. Кроме того, согласно сведениям Еревана, спецназ Турции обучал армию Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.