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Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США выглядит как ожидаемое и очевидное фиаско. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"Причина в том, что набор таинственных хотелок, озаглавленных как "план победы", которые привез Зеленский в США, требуют от Штатов чрезвычайного перенапряжения сил на внешнем фронте, в то время как реальная политика требует переключения усилий и ресурсов вовнутрь", – цитирует депутата ТАСС.

Ранее Дубинский выразил опасение, что визит Зеленского в США с целью шантажа действующего президента Штатов Джо Байдена и его потенциальных преемников может только навредить Киеву и поддержке ВСУ.

Украинский президент представил свой "план победы" Байдену в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Белого дома, в свою очередь, заявил о готовности обсудить этот план позже в ходе двусторонней встречи.