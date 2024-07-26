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Москва не знает, насколько реалистичны нынешние сигналы в вопросе переговоров с Украиной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете "Известия".

"Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны", – сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что запрет для киевского режима на ведение переговоров с Россией, который ввел украинский президент Владимир Зеленский, до сих пор действует. По его словам, никакой конкретики пока что нет.

Осведомленный источник газеты также сообщил, что сейчас "есть понимание, что некоторые круги на Украине хотят сесть за стол переговоров". По его словам, украинские силы истощены и наблюдаются "определенные сигналы об их заинтересованности в компромиссе".

Ранее Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения и это осознают все. По этой причине он не стал исключать возможность мирных переговоров с российской стороной, даже если ее будет представлять Владимир Путин.

По словам политика, Киев будет готов к переговорам, если к следующему саммиту по Украине разработают план, который РФ сможет "проговаривать".