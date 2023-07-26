Кеннеди-младший выступил за налаживание контактов США и РФ на высоком уровне

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США фактически находятся в состоянии войны с Россией, Вашингтону необходимо наладить контакты с Москвой на высоком уровне. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.

"Мы выросли с мыслью о том, что это мы победили во Второй мировой войне, что Америка одолела Адольфа Гитлера. Лишь мой дядя (35-й президент США Джон Кеннеди. – Прим. ред.) сказал, что в войне победили русские. Он сказал, что нужно поставить себя на место соперника. Американцы тогда впервые услышали об этом и стали думать иначе", – приводит ТАСС слова Кеннеди-младшего.

По мнению политика, необходимо говорить с Россией на высоком уровне. Как подчеркнул кандидат в президенты США, уже год западные лидеры не контактировали с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Кеннеди-младший отметил, что Россия обладает ядерным запасом, который больше американского "на тысячу боеголовок".

Ранее Кеннеди – младший выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. Он заявил, что рассматривает данное решение действующей администрации США как безрассудное продолжение курса на эскалацию конфликта на Украине.

До этого США передали Киеву кассетные боеприпасы. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

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